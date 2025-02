Netanyahu og Rubio fremmer strategi mot Irans regionale innflytelse

HQ

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs utenriksminister Marco Rubio hadde et møte i Jerusalem 16. februar 2025 for å diskutere deres pågående innsats for å motvirke Irans atomambisjoner og regionale aggresjon.

De to lederne bekreftet på nytt sin forpliktelse til å stanse Teherans atomprogram og redusere landets innflytelse, særlig dets støtte til militante grupper over hele Midtøsten. Netanyahu understreket at Israel, med fullt samarbeid fra president Donald Trump, allerede hadde slått betydelige slag mot Irans operasjoner, og forsikret i en uttalelse etter møtet med Rubio at "vi kan og vil fullføre jobben".

Rubio tok også til orde mot Irans destabiliserende handlinger, og knyttet landets støtte til terrorisme til den pågående regionale volden. Samtidig fortsetter situasjonen i Gaza å by på utfordringer, og Rubio understreket behovet for en ny tilnærming. Inntil videre gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil påvirke Midtøsten i bredere forstand.