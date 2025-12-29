Netanyahu på vei til Florida for møte med Trump

HQ

Israels statsminister Benjamin Netanyahu reiser til USA for å møte president Donald Trump på Mar-a-Lago, i et besøk som understrekes av frykten for nye israelske militæraksjoner i regionen. Reisen kommer samtidig som Washington blir stadig mer bekymret for den skjøre våpenhvilen i Gaza som ble etablert i oktober.

Netanyahus besøk, det femte til Trump i år, vil fokusere på å sikre gjennomføringen av den andre fasen av en 20-punkts USA-ledet plan for Gaza. Mens den første fasen ble avsluttet med at Israel flyttet styrkene sine og Hamas løslot de fleste gislene, er det fortsatt uenighet om brudd på våpenhvilen og kontrollen over Gaza som hindrer fremgang.

Netanyahus besøk: Hans femte besøk til Trump i år

Israel kan også komme til å presse på for tiltak mot Irans rakettprogram og innsats for å avvæpne Hizbollah i Libanon. Begge disse sakene er sensitive, ettersom eventuelle israelske operasjoner kan destabilisere Midtøsten i sin helhet og vanskeliggjøre USA-ledede fredsinitiativer.

Amerikanske tjenestemenn skal ha blitt frustrert over Netanyahus håndtering av våpenhvilen, og har advart om at forsinkelser i implementeringen av neste fase kan undergrave den regionale stabiliteten. For Netanyahu tjener en tett koordinering med Trump også innenrikspolitiske mål i forkant av det kommende valget, og styrker hans støtte blant velgere som er på linje med presidenten.