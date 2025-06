Netanyahu ser nye fredsmuligheter i kjølvannet av konflikten mellom Israel og Iran

HQ

Siste nytt om Israel, Iran og Palestina . Torsdag sa statsminister Benjamin Netanyahu at Israels nylige fremgang i konflikten med Iran kan åpne døren for bredere diplomatisk fremgang i regionen.



Dette kan interessere deg: USA går inn i Israel-Iran-konflikten.



"Denne seieren gir mulighet for en dramatisk utvidelse av fredsavtalene. Vi jobber med dette med entusiasme. Sammen med frigjøringen av gislene og nederlaget for Hamas er det et mulighetsvindu som vi ikke må gå glipp av. Vi kan ikke kaste bort en eneste dag."



Dette kan interessere deg: Trump kunngjør våpenhvile mellom Israel og Iran.



I en tale etter våpenhvilen understreket han at det haster med å konsolidere fredsavtalene, og antydet fornyet fremdrift i samtalene med de arabiske landene. Rapporter tyder på en mulig utvidelse av Abraham-avtalen, selv om det ikke er kommet noen offisielle bekreftelser.