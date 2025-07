Netanyahu sier at en eventuell palestinsk stat vil tjene som et middel til å ødelegge Israel

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Israels statsminister Benjamin Netanyahu understreket mandag at selv om palestinerne bør styre seg selv, må Israel beholde full kontroll over sikkerheten for å forhindre trusler mot landet.

"Jeg mener at palestinerne bør ha all makt til å styre seg selv, men ingen makt til å true oss. Det betyr at en suveren makt, som den overordnede sikkerheten, alltid vil forbli i våre hender," sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Under et møte med Trump(her) refererte han til tidligere angrep fra Gaza for å argumentere for at en uavhengig palestinsk stat kan bli en plattform for vold. Netanyahu bekreftet Israels forpliktelse til fred, men insisterte på suverenitet over sikkerhetstiltakene.