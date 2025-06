Netanyahu står overfor koalisjonsuro når oppløsningsavstemningen nærmer seg

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Vi vet nå at Benjamin Netanyahus grep om makten svekkes, eller i det minste er under økende politisk press, etter at et viktig religiøst parti har advart om at det kan komme til å støtte et forslag fra opposisjonen om å oppløse parlamentet.

Misnøye med fritak fra militærtjeneste og offentlig frustrasjon over den langvarige krigen i Gaza setter regjeringskoalisjonens stabilitet på prøve. Med stadig dypere intern splittelse og meningsmålinger som tyder på at Netanyahus oppslutning er på vei ned, virker Netanyahus grep om makten stadig mer skjørt.