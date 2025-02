Netanyahu støtter Trumps plan om å flytte palestinere fra Gaza

HQ

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har uttrykt støtte til Donald Trumps kontroversielle idé om å la palestinerne forlate Gaza, et forslag som har utløst global fordømmelse.

I et intervju med Fox News antydet Netanyahu at det ikke var noe problem for innbyggerne i Gaza å flytte, selv om han unngikk å ta direkte stilling til Trumps bredere visjon om en amerikansk overtakelse av området.

Mens menneskerettighetsorganisasjoner har fordømt ideen som etnisk rensing, fremstilte Netanyahu den som en pragmatisk løsning, og insisterte på at alle innbyggere som er villige til det, skal kunne dra.

Trumps rådgivere har forsøkt å trekke tilbake deler av planen, men Netanyahus støtte gir debatten et nytt lag av politisk tyngde. I mellomtiden fortsetter den humanitære krisen i Gaza, med en skjør våpenhvile på plass etter 16 måneder med konflikt som har drevet nesten hele befolkningen på flukt.