Netanyahu: Trump er den største vennen Israel noen gang har hatt

HQ

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har overøst USAs president Donald Trump med lovord, og kaller ham "den største vennen Israel noensinne har hatt i Det hvite hus".

I et nylig intervju med Fox News' Mark Levin understreket Netanyahu den transformative rollen Trump har spilt i å styrke den israelsk-amerikanske alliansen, og antydet at USA under Trumps lederskap har vært en uovertruffen venn av Israel.

Statsministeren roste også Trumps tilnærming til fred i Midtøsten, spesielt hans nye forslag om å flytte fordrevne palestinere fra Gazastripen - en plan Netanyahu mener kan endre regionens fremtid i betydelig grad.

Trumps lederskap har allerede ført til store resultater, bemerket Netanyahu, inkludert flytting av USAs ambassade til Jerusalem, anerkjennelse av israelsk suverenitet over Golan-høydene og tilbaketrekning fra atomavtalen med Iran.

Når det gjelder fremtiden, uttrykte Netanyahu sin støtte til Trumps ideer i den pågående konflikten, og posisjonerte seg som en talsmann for fred gjennom styrke. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse strategiene vil utfolde seg i de kommende månedene.