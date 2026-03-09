NetEase kutter ned på spill, og fjerner finansieringen fra Gang of Dragon studio

HQ

NetEase Games, utgiveren bak Fragpunk, Where Winds Meet og selvfølgelig megasuksessen Marvel Rivals, ønsker å krympe den samlede driften. Som en del av dette har flere titalls millioner dollar blitt kuttet fra Nagoshi Studio, utvikleren av det kommende actionkriminalitetsspillet Gang of Dragon.

Ifølge Bloomberg kom dette etter at NetEase oppdaget at utvikleren ville trenge ytterligere 44 millioner dollar for å fullføre prosjektet. Nagoshi Studio gir ikke opp å realisere Gang of Dragon, men har så langt ikke vært heldige med å finne en annen sponsor som kan bidra til å finansiere spillet.

Gang of Dragon ble avslørt for flere måneder siden, på The Game Awards, og tiltrakk seg umiddelbart Yakuza-fansenes oppmerksomhet, da det så ut til å gi oss nok en stor mengde eksplosiv action sentrert i hjertet av Tokyo. Med Ma Dong-seok i hovedrollen virket det også som om spillet absolutt kunne ha funnet et publikum. Dessverre må det finne en annen utgiver og sponsor før det kan tenke på noe som ligner på salg.