NetEase lanserer nytt taktisk RPG Marvel Mystic Mayhem

NetEase har annonsert et nytt lagbasert taktisk rollespill for mobile enheter. Marvel Mystic Mayhem er ikke bare en flott allitterasjon, men det er også et nytt spill der dine favoritthelter og -skurker tar opp kampen mot The Lord of Dreams.

Virkeligheten forvandles for å gjenspeile de våknes dypeste, mørkeste frykt når drømmene deres slippes løs på verden, noe som tvinger heltene til å handle. "Kjemp mot Drømmenes herre når han invaderer tankene til ikoniske helter og skurker, og vekker deres indre frykt for å ødelegge den våkne verden!" står det i beskrivelsen av spillet.

Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato for spillet, men du kan forhåndsregistrere deg nå hvis det høres ut som noe for deg. Dette er NetEases andre store kunngjøring bare denne uken, ettersom selskapet tidligere har avslørt at de også jobber med en Destiny-mobiltittel.