NetEase sier opp hundrevis av ansatte og kansellerer et dusin prosjekter

NetEase er fortsatt i alvorlige problemer. Selv om spill som Marvel Rivals kompenserer for noen av tapene (selv om det i en periode til og med kunne ha blitt kansellert), fortsetter den kinesiske giganten å mislykkes med å finne suksess med spillene sine. Som et resultat av denne ustabiliteten har selskapet, ledet av administrerende direktør William Ding, bestemt seg for å kutte hundrevis av jobber, kutte finansieringen av pågående prosjekter og kansellere et dusin andre prosjekter for å fokusere kun på de som mest sannsynlig vil lykkes på kort sikt.

Prosjektene til de japanske regissørene Suda51 (Grasshopper Manufacture) og Toshihiro Nagoshi (Nagoshi Studio) får lov til å fortsette, men det blir ingen ekstra investeringer eller nye tidsfrister for å levere ferdig arbeid. Og når disse spillene er utgitt, er det en reell mulighet for at studioene deres også vil bli stengt.

NetEases nåværende strategi ser også ut til å være drevet av den uberegnelige beslutningstakingen til administrerende direktør. Ifølge Bloomberg, som er kilden til informasjonen, har Ding spesifikt bedt sine ansatte om å doble arbeidsmengden og avskaffe lunsjpauser, samtidig som han har gitt en ny generasjon nyutdannede finansfolk ansvaret for spillprosjekter. Det ser ut til at det var en varm beslutning som førte til nedleggelsen av Ouka Games, skaperne av Visions of Mana, for noen måneder siden, eller den nylige nedleggelsen av Marvel Rivals supportstudio i USA.

Tror du NetEase vil komme seg snart, og vil de fortsette å generere halvparten av fortjenesten utenfor Kina, eller vil de fokusere mer på å forfølge målene sine i det lokale markedet?