NetEase stenger studioet bare to år etter at det åpnet

NetEase stenger Fantastic Pixel Castle, bare to år etter at studioet først åpnet. Fantastic Pixel Castle legges ned den 17. november 2025, og det ser ut til at hele staben vil bli permittert.

I henhold til studiosjef Greg Street på LinkedIn (via Insider Gaming), mens det fremdeles er en sjanse for at finansiering kan sikres for studioets spill, og de vil gjerne lage det, er prioriteten akkurat nå å sikre at så mange mennesker som mulig fra studioet lander på beina.

"Til de bokstavelig talt dusinvis av mennesker som nådde ut og prøvde å hjelpe oss med å skaffe kapital, eller gjennom introduksjoner til folk som kunne, du ydmyker meg. Det er fortsatt en sjanse for at en av dem fungerer, og det tar egentlig bare en," skrev Street. "Til våre støttespillere hos NetEase, takk for at dere tok en sjanse på oss. Til teamet vårt, jeg setter pris på at dere har blitt med meg på denne reisen, og la oss håpe at vi kan fortsette å jobbe sammen."

Dette kommer uker etter at NetEase trakk sin finansiering fra Fantastic Pixel Castle. Selv om det bemerkes at NetEase var støttende i å prøve å finne studioet en annen utgiver, ser det ut til at lukkerdørene er for nær å stenge til at det kan gjøre comeback.