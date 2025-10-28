Netflix' Adventures of Cliff Booth slippes sommeren 2026

Med Netflix som bringer KPop Demon Hunters, Wake Up Dead Man og Stranger Things finale til kinoene i år virker det som om flomportene er i ferd med å åpne for kinolanseringer fra strømmetjenesten. Filmskapere vil at publikum skal se filmene sine på kino, hvor de ikke bare kan doomscrolle mens de har en film på TV-en.

Ifølge Variety ser Netflix også på kinolanseringer som en begivenhet, noe som vil bringe flere brukere tilbake til plattformen hjemme. I samme artikkel ser vi at det også er planer om noen store kinolanseringer i 2026, inkludert Narnia og David Finchers Adventures of Cliff Booth.

Cliff Booth sin solofilm følger Brad Pitts karakter fra Once Upon a Time in Hollywood. Den har tilsynelatende en planlagt lansering sommeren 2026, noe som vil ta opp Netflix' kinoplaner før Narnia neste jul. Ikke alle nye Netflix-filmer vil få en lang kinolansering, men det ser ut til at Netflix er i ferd med å snu skuta på kino.