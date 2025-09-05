Netflix' animerte Tomb Raider-serie avsluttes med andre sesong

HQ

Netflixs animerte Tomb Raider-serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft har satt seg som mål å komme tilbake i desember for sesong 2. Dette vil imidlertid være seriens siste sesong, som Netflix siden har bekreftet.

Dette kommer fra Variety, hvor vi hører at den animerte serien, ledet av Haley Atwell som spiller Lara Croft, nærmer seg slutten. Serien ble opprinnelig sendt i oktober 2024, og ble raskt fornyet for en andre sesong, men vi fikk ikke vite at det ville være den siste sesongen før nå.

Nylig fikk vi også høre at Amazon Primes live-action Tomb Raider-filmatisering skulle fortsette, med Sophie Turner i rollen som Lara Croft. Legendary TV, studioet bak den animerte serien, vil også jobbe med live-action-filmatiseringen.

Logglinjen for Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Sesong 2 lyder som følger: "Når eventyreren Lara Croft (med stemmen til Hayley Atwell) oppdager et spor av stjålne afrikanske Orisha-masker, slår hun seg sammen med bestevenninnen Sam (Karen Fukuhara) for å hente tilbake de dyrebare gjenstandene. Laras nye, spennende eventyr tar henne verden rundt mens hun dykker dypere ned i Orisha-historiens skjulte hemmeligheter og unngår intrigene til en farlig og gåtefull milliardær som vil ha maskene for seg selv, samtidig som hun oppdager at disse relikviene inneholder mørke hemmeligheter og en kraft som trosser all logikk. En kraft som faktisk kan være guddommelig."

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Sesong 2 har premiere 11. desember.