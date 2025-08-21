Netflix annonserer neste store boksearrangement med Jake Paul 14. november

HQ

Netflix har kunngjort hva deres neste boksearrangement blir: Jake Paul vil være tilbake i ringen for å kjempe mot en regjerende WBA-verdensmester i lettvekt, Gervonta Davis. Det blir en oppvisningskamp, gitt vektforskjellen mellom de to: Paul veier ,200 kg, en cruiservekt, mens Davis veier 135 kg.

Netflix kaller dette "kulminasjonen av fire år med utlysninger og en gryende rivalisering mellom Paul og Davis", som beskrives som en av de mest fryktede slagmennene i verden og anses som sin generasjons Mike Tyson. Det er også en kamp mellom "favorittbokserne til Gen Alpha (Paul) og Gen Z (Davis), der Davis fortsatt er ubeseiret (30-0-1, 28 KO).

Den vil streames over hele verden 14. november, og vil bli avholdt på State Farm Arena i Atlanta. Det blir den siste i rekken av kamper med Paul som bokser (mot Mike Tyson i fjor) eller promotør(Katie Taylor mot Amanda Serrano).

Å velge å bokse mot Paul kan imidlertid få alvorlige konsekvenser for Davis, ettersom WBA kan frata ham VM-tittelen, ifølge Talk Sport. Etter kampen mellom Davis og Lamont Roach, som endte i kontrovers da mange mener at dommeren "frarøvet" ham en knockdown, noe som ville resultert i seier for Roach, beordret WBA en omkamp. Men Davis utsatte den og avviste den senere, og valgte å bokse mot Paul.

