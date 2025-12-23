Netflix' Assassin's Creed-serie har fått sin regissør

HQ

Selv om Michael Fassbenders Assassin's Creed-film kanskje aldri har imponert, betyr ikke det at studioene har gitt opp en live-action-filmatisering av serien, og Netflix har stadig fått flere skuespillere til sin nye AC-serie. Nå kan vi legge til en regissør til det blomstrende prosjektet.

Den svenske filmskaperen Jonathan Renck vil styre Assassin's Creed-serien for Netflix, som bekreftet av Variety. Renck er mest kjent for å ha regissert HBOs hit-miniserie Chernobyl. Han har også regissert Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings og flere andre prestisje-TV-serier. Vi har fortsatt ikke en fullstendig beskrivelse av handlingen, men vi vet at serien sannsynligvis vil fokusere på krigen mellom assassiner og tempelriddere.

Roberto Patino og David Wiener fungerer som skapere og showrunners for serien, og den vil spille Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart og Laura Marcus. Vi er i mørket på en utgivelsesdato akkurat nå, men det ser ut til at ting øker for å få Animus i gang igjen.