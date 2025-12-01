Netflix' Assassin's Creed-serie vil angivelig utspille seg i det antikke Roma

HQ

Assassin's Creed-serien har tatt oss til alle mulige forskjellige steder og tidsperioder opp gjennom årene, men den kommende TV-serien som er under arbeid hos Netflix vil klare å utforske ukjent territorium, hvis vi skal tro en fersk rapport.

Nexus Point News har publisert en rapport der det står at serien vil ta serien til det antikke Roma, nærmere bestemt perioden mellom 54-68 e.Kr. da Nero var keiser. Vi har ingen plottpunkter å gå på, men dette vil gjøre det til et av de tidligste Assassin's Creed-prosjektene til dags dato, ettersom bare Origins og Odyssey ville gå foran det.

Innspillingen av serien forventes å begynne tidlig i 2026, og siden den produseres i Italia, kan man anta at dette støtter opp om det antikke Roma. For mer om showet, sjekk ut den siste castinginformasjonen her.