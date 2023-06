Netflix' Avatar: The Last Airbender gir en første titt på Aang, Katara, Zuko og Sokka

Live-action-serien Avatar: The Last Airbender har gjennomgått store endringer siden den ble annonsert i 2018, så det var bare et tidsspørsmål før ryktene om en utsettelse til 2024 begynte å gå. I kveld fikk vi en bekreftelse på det, men også fire godbiter.

Netflix har gitt oss en kort teaser-trailer som egentlig bare bekrefter at Avatar: The Last Airbender får premiere i 2024. De visste nok at dette ville skuffe fansen, så vi har også fått vår første kikk på Gordon Cormiers Aang, Kiawentiio Tarbells Katara, Ian Ousleys Sokka og Dallas Lius Zuko.