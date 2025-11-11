Netflix' Avatar: The Last Airbender har avsluttet produksjonen av sin tredje og siste sesong

HQ

Det var i begynnelsen av 2024 at Netflix hadde premiere på sin live-action-versjon av Avatar: The Last Airbender, et prosjekt som fungerte godt nok til at strømmetjenesten bestemte seg for ikke bare å gi grønt lys for en andre sesong, men også en tredje og siste. Vi har ikke hatt mye av større notat å rapportere om dette showet siden den dagen, men dette har nå endret seg, da Netflix avslører at produksjonen på showet er avsluttet.

Jepp, ikke bare har den andre sesongen avsluttet innspillingen, men det har også den tredje. I den forbindelse har vi delt et utdrag av skuespillerne bak kulissene, mens en Netflix Tudum-artikkel legger til litt ekstra informasjon fra manusforfatter og utøvende produsent Christine Boylan

"Da vi begynte å jobbe med sesong 2, samlet vi tre krefter: integritet, håp og glede. Og her er vi nesten tre år senere, ved slutten av produksjonen, med et utrolig talentfullt og dedikert team som har oppfylt disse idealene og overgått dem. Jeg er evig takknemlig for å være en del av dette viktige, morsomme og actionfylte teamet som bringer denne episke live action-historien ut i verden."

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig når den andre sesongen av serien kommer, men produksjonen ble avsluttet i mai 2025.