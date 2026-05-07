Netflix avduker ny animert Ghostbusters-serie som kommer i 2027

Telefonlinjene er i brann igjen da Ghostbusters er tilbake i aksjon. En ny Netflix-animasjonsserie i samarbeid med Sony Pictures Animation har blitt kunngjort, med fokus på den elskede Ghostbusters-IPen.

I en pressemelding delt med Gamereactor får vi en kort logline av serien, som lyder som følger: "Hailing fra Netflix og Sony Pictures Animation, den avanserte animerte serien basert på den elskede Ghostbusters IP vil debutere eksklusivt på Netflix i 2027." Du la sikkert merke til at det ikke er noen plottdetaljer gitt i den logglinjen, men det er verdt å nevne at Netflix bringer serien til sin line-up på Annecy Film Festival i år, så vi vil sannsynligvis høre mer da.

Vi vet at Dan Aykroyd er tilknyttet som utøvende produsent, men bortsett fra det og det foreløpige utgivelsesvinduet i 2027, er detaljene veldig sparsomme. Med Sony Pictures Animation som skaper showet, kan vi imidlertid forestille oss at animasjonen vil være av høy kvalitet, og vi vil se nye og gamle spøkelser som får nytt liv i et annet medium.