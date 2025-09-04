Netflix avduker trailer for Monster: The Ed Gein Story

Netflix mestrer kunsten å gjøre true crime til TV-serier man bare må se, og denne høsten er de tilbake med neste del i Monster-serien: The Ed Gein Story. Serien, som har premiere 3. oktober, dykker ned i livet til den tilsynelatende milde gårdsgutten Eddie Gein i Wisconsin på 1950-tallet. Men bak det stille ytre skjulte det seg et mareritt som senere skulle inspirere noen av filmhistoriens mest ikoniske skrekkfigurer - fra Norman Bates i Psycho til Leatherface i Motorsagmassakren i Texas og Buffalo Bill i The Silence of the Lambs.

Charlie Hunnam spiller rollen som den forstyrrede Gein, sammen med Laurie Metcalf som Eds dominerende mor Augusta, Tom Hollander som Alfred Hitchcock og Olivia Williams som Hitchcocks kone Alma Reville. På rollelisten finner vi også Vicky Krieps, Lesley Manville og Joey Pollari. Traileren lover et urovekkende dypdykk i Geins psyke og hans dystre ettermæle. Vil du våge å sjekke ut Monster: The Ed Gein Story når den slippes på Netflix i oktober?