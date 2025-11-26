Netflix avslører at dokumentaren om Sean "Diddy" Combs vil ha premiere neste uke

Netflix har satt en dato for når Sean "Diddy" Combs-dokumentaren kommer på streamingplattformen. Den firedelte serien, som bare er kjent som Sean Combs: The Reckoning, hevdes å være en "svimlende undersøkelse av mediemogulen, musikklegenden og den dømte lovbryteren", en utvilsomt sterk utforskning av den beryktede personligheten som rystet verden på grunn av å bli funnet skyldig i transport i prostitusjonsøyemed, og som står overfor påstander om alle slags bekymringsfulle aktiviteter.

HQ

Dokumentarserien kommer fra utøvende produsent Curtis "50 Cent" Jackson og regissør Alexandra Stapleton, og den vil skildre hvordan Diddy slo gjennom på musikkscenen, nådde astronomiske høyder, bidro til å skape karrierene til andre legender som The Notorious B.I.G. og Mary J. Blige, og deretter falt i unåde da anklagene begynte å dukke opp.

Om denne dokumentaren har 50 Cent uttalt "Jeg har vært opptatt av ekte historiefortelling i årevis gjennom G-Unit Film and Television. Jeg er takknemlig overfor alle som har stått frem og betrodd oss sine historier, og jeg er stolt over å ha Alexandria Stapleton som regissør på prosjektet for å bringe denne viktige historien til skjermen."

Når det gjelder hva vi kan forvente oss av denne dokumentaren, legger en annen forklaring til: "Gjennom eksplosivt, aldri før vist materiale, inkludert eksklusive intervjuer med dem som tidligere var i Combs' bane, vil denne dokumentaren legge frem historien om en mektig, driftig mann og det forgylte imperiet han bygde - så vel som underverdenen som lå rett under overflaten."

Premieredatoen for Sean Combs: The Reckoning er satt til 2. desember, og du kan se plakaten for dokumentaren nedenfor.