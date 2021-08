Netflix avslører Avatar: The Last Airbender-skuespillere

HQ

Det var ikke akkurat et godt tegn da Michael Dante DiMartino og Bryan Konietzko, skaperne av Avatar: The Last Airbender, bestemte seg for å hoppe av den kommende Netflix-serien for ett år siden, men prosjektet går tydeligvis raskt fremover likevel.

For nå har Netflix avslørt flere av skuespillerne som skal spille hovedrollene i live action-serien. Dermed vet vi at det er Gordon Corimer (The Stand) som skal være Aang, Kiawentiio (Anne with an E og Beans) blir Katara, Ian Ousley (13 Reasons Why og Big Shot) fyller skoene til Sokka og Dallas Liu (Pen15 og Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) får være prinsen Zuko. Selv om disse er på plass får vi ikke noen indikasjon på når serien kommer, men forvent nærmere informasjon fremover nå som skuespillerne er klare.