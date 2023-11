Netflix avslører den første offisielle teaseren for Dead Boy Detectives

HQ

Netflix har sluppet den første teaser-traileren for Dead Boy Detectives, et kommende drama basert på Neil Gaimans tegneserie med samme navn.

Serien følger et par spøkelser, Charles Rowland (Jayden Revri) og Edwin Paine (George Rexstrew), som har grunnlagt byrået Dead Boy Detectives. Ved hjelp av den klarsynte Crystal (Kassius Nelson) og vennen Niko (Yuyu Kitamura) bruker de ikke tiden på å hjemsøke de levende, men på å løse noen av de mest mystiske paranormale sakene.

Seriens offisielle synopsis lyder: "Har du et irriterende spøkelse som hjemsøker deg? Har en demon stjålet de viktigste minnene dine? Da kan det være lurt å ringe Dead Boy Detectives. Møt Edwin Payne (George Rexstrew) og Charles Rowland (Jayden Revri), "the brains" og "the brawn" bak detektivbyrået Dead Boy Detectives. Edwin og Charles er bestevenner og spøkelser ... som løser mysterier. De er tenåringer født med flere tiårs mellomrom, men finner hverandre først i døden. De gjør hva som helst for å holde sammen - inkludert å unnslippe onde hekser, helvete og selveste døden. Ved hjelp av den klarsynte Crystal (Kassius Nelson) og vennen Niko (Yuyu Kitamura) klarer de å løse noen av de dødeliges mest mystiske paranormale saker."

Netflix avslørte også to nye reklamebilder for serien, som du finner nedenfor: