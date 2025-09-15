Netflix avslører den nøyaktige premieredatoen for sesong 2 av Nobody Wants This

HQ

I fjor høst, da Netflix debuterte med første sesong av den Kristen Bell- og Adam Brody-ledede serien Nobody Wants This, hvor det til tross for tittelen ganske raskt ble klart at mange virkelig ville ha denne serien, da den trakk store nok seertall til at en andre sesong ble greenlit kort tid etter premieren.

Selv om man kanskje skulle tro at det ville føre til litt lengre ventetid på sesong 2, ettersom alle manus og annet er ferdigskrevet, kom produksjonen faktisk i gang ganske raskt, så mye at den andre sesongen allerede er klar for premiere.

Streameren har avslørt at Nobody Wants This 'andre sesong vil debutere 23. oktober. Når det gjelder hva du kan forvente i denne neste episoderunden, forklarte skaperen Erin Foster til Netflix Tudum: "Det er en så interessant del av ethvert forhold når du nå må se om du kan få det til å fungere med hverandres venner, daglige rutiner og hvordan du håndterer milepælene som kommer i løpet av de første månedene sammen fra høytider, bursdager og hvordan du hver for deg tror fremtiden skal se ut."

