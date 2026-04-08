Netflix avslører første titt på The One Piece, en animert nyinnspilling av den ikoniske serien

One Piece: Sesong 2 hadde nylig premiere på Netflix, og i går rapporterte vi at neste sesong kommer så tidlig som neste år. Men det er ikke det eneste One Piece-prosjektet Netflix har planlagt, ettersom de også jobber med en animert nyinnspilling ... noe som er litt overraskende med tanke på at den originale animeen faktisk ikke er avsluttet ennå.

Den nye filmatiseringen har fått tittelen The One Piece og er produsert av Wit Studio, og starter med East Blue-sagaen. Tanken er å gjøre det lettere å komme inn i serien, som for tiden har nesten 1200 episoder å pløye seg gjennom (og som nevnt ikke er ferdig ennå), takket være et bedre tempo og høyere produksjonsstandarder.

Nå har Netflix gitt oss en sniktitt på den nye serien. Selv om det ikke er noen animerte sekvenser å by på, er det stillbilder som viser at serien er i veldig gode hender. Sjekk dem ut nedenfor for å se selv. Vi vet ikke når serien faktisk vil bli utgitt, men forhåpentligvis er det ikke for langt unna, med tanke på at prosjektet ble kunngjort i 2023.