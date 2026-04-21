Netflix avslører hele rollebesetningen for live-action Gundam-filmen, inkludert Sydney Sweeney og Jason Isaacs

Netflix har en rekke prosjekter på gang, men et av de mer profilerte er en live-action-filmatisering av Gundam, et prosjekt i spillefilmslengde som vil gi liv til det ikoniske universet på en måte vi aldri har opplevd før.

Nå som produksjonen av prosjektet er i gang, har Netflix bekreftet rollebesetningen til filmen, og har også delt en kort skisse av hva vi kan forvente oss av den når den har premiere.

Når det gjelder de involverte stjernene, har Gundam Sydney Sweeney og Noah Centineo i hovedrollene, men rollebesetningen er forsterket av Jason Isaacs, Jackson White, Javon Walton, Michael Mando, Gemma Chua-tran, Shioli Kutsuna, Nonso Anozie, Ida Brooke og Oleksandr Rudynskyi.

Når det gjelder handlingen, får vi vite følgende "Live-action-filmen med Sydney Sweeney og Noah Centineo i hovedrollene følger rivaliserende mech-piloter i krig over jorden og dens romkolonier."

Nå som produksjonen er i gang, er det rimelig å anta at Gundam vil komme på Netflix en gang neste år, sannsynligvis i løpet av andre halvår.