Netflix avslører live-action Scooby-Doo prequel-serie

Det er en ny live-action Scooby-Doo i arbeid, og den ser ut til å gi den originale Hanna-Barbera-tegneserien en moderne nyfortolkning, og viser hvordan Shaggy, Daphne, Velma og Fred alle møttes for å hjelpe en grand danois-valp.

HQ

Prequel-serien vil gå i åtte episoder, i det minste for sesong 1, og showrunners er Josh Applebaum og Scott Rosenberg. "I løpet av den siste sommeren på Camp Ruby-Spears blir de gamle vennene Shaggy og Daphne viklet inn i et hjemsøkende mysterium rundt en ensom, bortkommen grand danois-valp som kan ha vært vitne til et overnaturlig mord. Sammen med den pragmatiske og vitenskapelige Velma og den merkelige, men alltid så kjekke Freddy, setter de seg fore å løse saken som trekker dem alle inn i et uhyggelig mareritt som truer med å avsløre alle hemmelighetene deres," heter det i sammendraget.

"Mystery Inc. er tilbake i bransjen! Vi er glade for å bringe Scooby-Doo til TV som en live-action-serie for første gang," sier Peter Friedlander, VP for manusbaserte serier hos Netflix. "Sammen med de kreative kraftsentrene Berlanti Productions og Midnight Radio er vi forpliktet til å glede mangeårige fans og åpne opp en verden av groovy eventyr for en ny æra av innblandede barn."

Selv om dette er den første live-action-serien vi har sett fra Scooby-Doo, var det selvfølgelig live-action-filmene på begynnelsen av 2000-tallet, som i utgangspunktet etablerte kanonversjonen av Shaggy i Matthew Lillard, i tillegg til en rekke andre gode rollebesetningsvalg. Vi får se om Netflix-serien kan leve opp til disse forventningene, men det vil sannsynligvis ta en stund før vi får se noe mer substansielt fra serien, slik det nettopp har blitt avslørt.