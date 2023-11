Netflix avslører Terminator-anime, lanseres neste år

HQ

Terminator-franchisen har lenge vært plaget av middelmådige oppfølgere som har slitt med å leve opp til den perfekte actionfilmen Judgement Day, men kanskje finnes det et glimt av håp i det animerte formatet? Netflix har tydeligvis planer om å gjøre det, for under årets Geeked Week avslørte de at en anime basert på serien er under planlegging og skal lanseres neste år.

Den heter Terminator: The Anime Series, og studioer som Skydance, Production I.G. og Mattson Tomlin skal produsere. kunngjøringstraileren viste ikke noe fra selve serien, men antydet at serien vil foregå i 1997, der en soldat har blitt sendt tilbake i tid for å beskytte en forsker mot maskinenes vrede. Nedenfor kan du se et offisielt sammendrag. Hva synes du om en Terminator-anime?

"En fremtidig krig har rast i flere tiår mellom de få overlevende menneskene og en endeløs hær av maskiner. 1997: Den kunstige intelligensen Skynet får selvbevissthet og begynner sin krig mot menneskeheten. En soldat som er fanget mellom fremtiden og fortiden, blir sendt tilbake i tid for å endre menneskehetens skjebne. Hun ankommer 1997 for å beskytte forskeren Malcolm Lee, som jobber med å lansere et nytt AI-system som skal konkurrere med Skynets forestående angrep på menneskeheten. Mens Malcolm navigerer i den moralske kompleksiteten i det han har skapt, blir han jaget av en nådeløs snikmorder fra fremtiden, noe som for alltid endrer skjebnen til hans tre barn."