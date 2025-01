Netflix avslører ved et uhell utgivelsesdato for Squid Game sesong 3

HQ

Fans av Squid Game ble tatt på sengen da Netflix ved en feil la ut en video på YouTube som kunngjorde utgivelsesdatoen for den tredje og siste sesongen. Det korte klippet avslørte at den etterlengtede finalen vil ha premiere 27. juni 2025, men det ble raskt tatt ned. Skjermbilder av videoen, tatt av kvikke brukere på Reddit og andre sosiale medieplattformer(Threads, DogDrip, Inven), sirkulerer imidlertid fortsatt på nettet.

Dette er ikke første gang Netflix har sluppet en stor avsløring, og lignende lekkasjer har skjedd for andre hitserier som Bridgerton. Selv om streaminggiganten ennå ikke har bekreftet datoen, har bevisene fått fansen til å tro at den sannsynligvis er nøyaktig. For å øke spenningen har Netflix offisielt avduket en teaserplakat med Cheol-su og Young-hee, noe som antyder deres viktige rolle i det skaperen Hwang Dong-hyuk har beskrevet som "det mest spennende spillet hittil". Med teaser-traileren for sesong 3 som også er ute på nettet, er forventningene til det siste kapittelet høyere enn noensinne.

Gleder du deg til å se den tredje sesongen av Squid Game?