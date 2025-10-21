Netflix bekrefter amerikansk versjon av The Crown basert på Kennedy-familien

HQ

Netflix har gitt grønt lys til en ny dramaserie som skal være den amerikanske versjonen av The Crown. I stedet for å fokusere på de kongelige, skal den vise en dramatisert versjon av Kennedy-familien, basert på Fredrik Logevalls bok JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956.

Ifølge Variety vil den første sesongen bestå av åtte episoder, og Michael Fassbender har allerede signert for rollen som Joseph Kennedy Sr. Serien har vært under arbeid i et par år nå, og vil vise Kennedy-familiens fremvekst i amerikansk politikk i løpet av flere sesonger.

Logglinjen for serien lyder som følger: "Kennedy avslører de intime livene, kjærlighetene, rivaliseringene og tragediene som formet det mest ikoniske dynastiet i moderne historie, og som bidro til å skape den verden vi lever i i dag. Den første sesongen begynner på 1930-tallet og skildrer den usannsynlige oppveksten til Joe (Fassbender) og Rose Kennedy og deres ni barn, inkludert den rebelske andre sønnen Jack, som kjemper for å unnslippe skyggen av sin gullgutt av en storebror."

Serien har ennå ingen lanseringsdato, men hvis den nettopp har fått grønt lys, vil vi satse på at det fortsatt er litt tid å vente før Kennedys første sesong debuterer.