Netflix bekrefter at det blir en andre sesong av The Gentlemen

HQ

Alle vi som så Guy Ritchies Netflix-serie The Gentlemen vet selvsagt hvor utrolig godt Snatch -regissørens særegent pratsomme, rå fortellerstil kom til nytte i episodeformat, og nå er det klart at vi får se Horniman-familien, Glass -familien og alle de andre igjen, ettersom Ritche/Matthew Read nå har signert for en ny sesong.

The Gentlemen S2 spilles inn i 2025, noe som kan bety at vi får se Eddie, Freddy, Susie og de andre igjen neste høst.

Samtidig benytter Theo James anledningen til å kommentere forholdet til karakteren Susie, i forkant av den andre sesongen :

"Jeg tror de har blitt glad i hverandre på hver sin måte, men jeg tror aldri de kommer til å stole helt på hverandre fordi de er så forskjellige og kommer fra så vidt forskjellige verdener. Det er kjærlighet mellom dem, men til syvende og sist kommer de aldri til å være av samme ull."

Netflix sier dette i pressemeldingen:

"Vi er begeistret over at serien kommer tilbake til Netflix for en andre sesong, og vi gleder oss til å se hva som skjer når verdenene til gamle penger og narkopenger kolliderer nok en gang."