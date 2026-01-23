Netflix bekrefter at Formula 1: Drive to Survive kommer tilbake med sesong 8 neste måned

HQ

Selv om det er planlagt testøkter for Formel 1-sesongen 2026 i februar, starter ikke den faktiske konkurransesesongen før i mars, når Australias Grand Prix arrangeres mellom 6. og 8. mars. Men heldigvis for de som er desperate etter F1-action, er alles favorittdokumentarserie nesten klar for en retur.

Netflix har bekreftet at Drive to Survive vil være tilbake på strømmeplattformen for sin åttende sesong fra og med 27. februar. Dette blir en stor sesong, som blant annet vil skildre de mange personalutskiftningene hos Red Bull, McLarens fører- og konstruktørvinnende sesong, Max Verstappens angrep mot slutten av sesongen, Ferraris kamp og en håndfull seire i hendene på Mercedes-AMG.

Vi har ennå ikke en trailer for Drive to Survives tilbakekomst, men følg med, da dette uten tvil vil være nærmere enn lenger unna.