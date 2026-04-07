Netflix bekrefter at JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run kommer tilbake til høsten

Helt siden Netflix tok over distribusjonen av JoJo's Bizarre Adventure med den sjette delen, Stone Ocean, har fansen sterkt kritisert utgivelsesplanen for anime-serien. Del 6 kom ut med flere måneders mellomrom, noe som førte til at det var utrolig vanskelig å bli investert i en serie som ville ta en pause midtveis da Netflix trakk en sesong med innhold over et år. Nå, med Steel Ball Run, er fansen enda mer redde, etter at utgivelsesdatoen for den nye animeen viste seg å gi oss bare en episode.

Etter et hagl av spørsmål fra fans, la Netflix Anime ut på sine sosiale medier når vi neste gang skulle se anime-tilpasningen komme tilbake. "Serien er for tiden i produksjon og vil være tilgjengelig for alle å glede seg over. Vi planlegger en split-cour-utgivelse over hele episoden. Neste kurs (2nd STAGE) vil begynne å strømme høsten 2026 på Netflix, med en ny episode utgitt hver uke," skriver Netflix Anime.

"Denne utgivelsesplanen er en del av vår opprinnelige plan og gjenspeiler produksjonskomiteens ønsker," fortsetter det. Vi vet ikke om begynnelsen av den andre etappen vil vise resten av animeen, men med tanke på at det er ni etapper totalt for Steel Ball Run, virker det tvilsomt at det ikke blir en pause til på et eller annet tidspunkt.

Disse pausene er ikke noe nytt for Netflix, men de er aldri så store som de er med JoJo's Bizarre Adventure. Å få en eller noen få episoder om gangen, og deretter vente måneder på de neste, virker bare som et indirekte forsøk på å torturere fansen som ønsker å se anime-tilpasningen av en elsket manga. Det er ikke så dypt, men det er veldig rart for en strømmetjeneste å ha en så uoverensstemmende tidsplan for ett show.