Netflix bekrefter at rundt 300 av selskapets titler har benyttet seg av GenAI

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I tilfelle du lurte på når AI skulle bli en integrert del av TV-serier og filmer, ser det ut til at vi allerede lever i medienes GenAI-alder. Netflix har bekreftet at rundt 300 av titlene deres allerede har benyttet seg av «GenAI-arbeidsflyter», og at de planlegger å utnytte disse verktøyene ytterligere for å produsere serier og filmer raskere.

Dette ble avslørt av Netflix selv som en del av selskapets brev til aksjonærene for 2. kvartal. Mot slutten av dokumentet er det et helt avsnitt viet til teknologi og AI. For det første sier Netflix at de bruker LLM-er for å forbedre brukernes muligheten til å oppdage titler, der søkefunksjonen er forbedret med en ny stemmesøkfunksjon, drevet av AI.

Deretter får vi høre hvordan AI brukes utenfor selve appen og i produksjonen av Netflix’ titler. «I 2026 har GenAI-arbeidsflyter blitt brukt i omtrent 300 av våre titler, med størst innsats innen etterproduksjon. Vi utnytter i stadig større grad disse verktøyene for å levere resultater av høyere kvalitet raskere og til lavere kostnader enn med tradisjonelle metoder. I noen tilfeller ville produksjonene vært nødt til å utelate viktige opptak og sekvenser uten GenAI-teknologi,» skriver Netflix.

GenAI brukes også i konseptkunst, forhåndsvisualisering og kampscener. I tillegg til å bruke AI i produksjonen, er reklame et annet viktig anvendelsesområde for teknologien hos Netflix. «I 2. kvartal utvidet vi bruken av våre AI-drevne verktøy til å omfatte hele reklamelivscyklussen, fra planlegging og kreativ produksjon til kampanjestyring, optimalisering og rapportering. Vi automatiserer også en større del av arbeidsflyten rundt hvordan annonsører handler med oss ved å utvide programmatisk tilgang til Pause Ads og live-inventar denne sommeren», skriver strømmetjenesten.»