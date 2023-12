Netflix bekrefter Blue Eye Samurai får sesong 2

2023 har ikke bare vært et fantastisk år når det gjelder spillutgivelser. Vi har også kunnet glede oss over en rekke flotte serier på TV og strømmetjenester. Et eksempel på sistnevnte er Blue Eye Samurai, som gikk rett inn på topp 3-listen min da den forbløffende animerte dramaserien kom til Netflix i november. Jeg er langt fra den eneste som synes det er en av de beste seriene noensinne på strømmetjenesten, men det betydde ikke nødvendigvis at vi ville få mer. Det kommer vi heldigvis til å få.

Amber Noizumi og Michael Green, ekteparet som skapte og skrev serien sammen med Blue Spirit, bekrefter i en pressemelding at Blue Eye Samurai er fornyet for sesong 2 på Netflix. Det er imidlertid det eneste de og traileren nedenfor avslører, så vi vet ikke når den kommer, om alle de utrolige stemmeskuespillerne kommer tilbake og slikt. Ikke at dette hindrer meg i å være ekstremt hypet.

Hva med deg?