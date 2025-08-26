Netflix bekrefter faste åpningsdatoer for sine to første Netflix House-lokasjoner

HQ

Netflix har tidligere lovet at de to første destinasjonene for Netflix House vil åpne senere i år, og nå som vi er på slutten av sommeren, er tiden kommet for å offisielt avsløre de nøyaktige datoene for når disse stedene vil åpne dørene.

For de som ikke er klar over det, beskriver Netflix sin House -idé som følger: "Netflix House, som strekker seg over mer enn 100 000 kvadratmeter, er det første i sitt slag, et permanent helårshjem for fans som er gratis å komme inn i, og som gir liv til noen av våre mest populære serier og filmer - inkludert Wednesday, Squid Game, One Piece, Stranger Things, KPop Demon Hunters, Love Is Blind og A Knives Out Mystery-serien - gjennom enestående, oppslukende historiedrevne opplevelser."

De to første stedene blir i USA, nærmere bestemt i Philadelphia og Dallas. Åpningsdatoen for disse to stedene er satt til 12. november for Philly-stedet på King of Prussia, før det blir etterfulgt av det texanske alternativet 11. desember på Galleria Dallas. Deretter følger et spillested i Las Vegas i 2027, og forhåpentligvis deretter et sted i Europa eller i det minste utenfor USA, så vi håper ...

