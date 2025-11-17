Netflix bekrefter neste boksekamp med Jake Paul mot den britiske tidligere tungvektsmesteren Anthony Joshua

HQ

Jake Paul har funnet sin neste motstander i boksing, og Netflix har funnet en ny storkamp til høytiden for å kompensere for den skrinlagte kampen mellom Jake Paul og Gervonta Davis. Opprinnelig skulle Jake Paul, som i fjor bokset og slo Mike Tyson i en enormt populær kamp som ble strømmet over hele verden via Netflix, ha bokset mot Gervonta Davis i november, men kampen ble avlyst flere uker før, da Davis ble anklaget for voldelig oppførsel og kidnapping av sin tidligere kjæreste (Paul kalte ham "human piece of garbage").

Da fant selskapet hans, Most Valuable Productions, raskt en erstatter, slik at han og Netflix kunne få en god kamp før året var omme. Valget falt på Anthony Joshua (28-4, 25 KO), en britisk bokser, 36 år gammel, to ganger tungvektsmester, gullmedalje i London 2012 i supertungvekt før han ble proff i 2013. Han er mye mer erfaren enn Paul (12-1, 7 KO), men hans siste kamp var for over et år siden, i september 2024, da han tapte på KO mot Daniel Dubois.

Netflix har bekreftet kampen, som ble lekket i forrige uke: den vil finne sted på Kaseya Center i Miami, fredag 19. desember. I europeisk tid vil det være kl. 2:00 CET, 1:00 GMT lørdag 20. desember. Kommer du til å se det?