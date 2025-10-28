Netflix bekrefter One Piece Sesong 2 slippes 10. mars 2026

HQ

Heis flagget, brett ut seilene og gjør deg klar til å reise gjennom Grand Line, ettersom One Piece Sesong 2 offisielt har en utgivelsesdato på Netflix. Vi visste at vi måtte vente til neste år for å få med oss neste fase av Luffy og gjengens eventyr, men nå vet vi at vi får se sesong 2 i mars neste år.

Nyheten ble bekreftet sammen med avsløringen av en annen ny One Piece Sesong 2 plakat, som gir oss en titt på det snødekte kongeriket Drum. Med Laboon, Drum, introduksjonen av Baroque Works og mer å dekke denne sesongen, må vi se hvordan Netflixs tilpasning klarer å løpe gjennom mangaens historie.

For ting som Alabasta og fortsettelsen av Baroque Works-historien må vi sannsynligvis vente til sesong 3. Vi får håpe at det ikke blir tre år til å vente, for i motsetning til karakterer i manga og anime, vil våre live-action-skuespillere eldes før eller senere.

I mellomtiden, hvis du vil høre mer om One Piece Sesong 2, fikk vi parabolen (få det?) Fra Sanji selv på San Diego Comic-Con Malaga nylig, og du kan sjekke ut intervjuet vårt nedenfor :