Netflix bekrefter One Piece: Sesong 3 etter at sesong 2-traileren ble lansert

Den japanske megasuksessen One Piece har allerede erobret verden gjennom sin langvarige manga og strålende anime-serie, men mange av oss ble likevel positivt overrasket over hvordan Netflix' sprudlende live-action-versjon klarte å fange opp den eventyrlige ånden i kildematerialet.

Nå kan fansen glede seg over ikke bare én, men to One Piece-relaterte kunngjøringer: live-action Luffy og hans Straw Hat-mannskap kommer tilbake til Netflix neste år, og en splitter ny trailer for den andre sesongen har nettopp blitt sluppet. I den får vi for første gang se karakterer som Robin, Smoker, Brogy og Laboon. Traileren avslørte også at en tredje sesong allerede er i produksjon, noe som betyr at vi (forhåpentligvis) ikke trenger å vente så lenge på flere svirrende sjørøvereventyr.

Sesong to vil tilpasse Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden og Drum Island, buer fra mangaen. Ved siden av Luffy og mannskapet hans får vi se Mikaela Hoover som Tony Tony Chopper, Joe Manganiello som Sir Crocodile, Lera Abova som Nico Robin, Charitha Chandran som Vivi Nefertari, Sendhil Ramamurthy som Cobra Nefertari, Daniel Lasker som Mr. 9, Camrus Johnson som Mr. 5, Jazzara Jaslyn som Miss Valentine, David Dastmalchian som Mr. 3, Clive Russell som Crocus, Werner Coetser som Dorry, Brendan Murray som Brogy, Callum Kerr som Smoker, Julia Rehwald som Tashigi, Rob Colletti som Wapol, Ty Keogh som Dalton, Katey Sagal som Dr. Kureha, og Mark Harelik som Dr. Hiriluk.

Er du klar for mer One Piece?