Netflix bekrefter Peaky Blinders-film med Cillian Murphy

Steven Knight har gjentatt at en Peaky Blinders-film vil skje så mange ganger opp gjennom årene at det nesten begynte å høres ut som ønsketenkning. Heldigvis virker det langt mer reelt nå.

Netflix bekrefter at strømmegiganten lager en Peaky Blinders-film, og at Cillian Murphy vender tilbake som Thomas Shelby. Han er ikke den eneste fra den opprinnelige gjengen som kommer tilbake, ettersom vi også får vite at Steven Knight har skrevet manuset og at Tom Harper skal regissere.

Dette betyr forhåpentligvis også at innspillingen starter som planlagt i september, noe som åpner for en premiere sent i 2025 eller 2026.