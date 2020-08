Netflix bekrefter Resident Evil-serie

Du ser på Annonser

Så tidlig som i starten av januar 2019 begynte det å bli snakk om at Netflix ville lage en Resident Evil-serie, men vi skulle ikke høre mer enn det før ryktene om at Milla Jovovich vil være med forrige mars. Med tanke på den spredning er det vel greit å få dagens annonsering.

Netflix bekrefter endelig at de lager en Resident Evil-serie, og at det er Supernatural-forfatteren Andrew Dabb som har skrevet historien. Hva selve historien angår får vi kun vite følgende:

"Når Wesker-barna flytter til New Raccoon City vil hemmelighetene de oppdager kunne bety slutten for alt. Resident Evil, en ny live action-serie basert på Capcoms legendariske survival horror-franchise, kommer til Netflix."

Dette vil spres over åtte episoder, og det er Bronwen Hughes (kjent for blant annet The Walking Dead, Better Call Saul og The Journey is the Destination) som skal regissere de to første episodene.