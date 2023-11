Netflix bringer Hades til iOS-enheter

HQ

Et av 2020-tallets beste spill kommer til iOS-enheter i 2024, takket være Netflix. Det elskede roguelike-spillet Hades er på vei til plattformen og blir en del av Netflix' voksende bibliotek av spill uten annonser i spillet eller ekstra avgifter.

Dette biblioteket omfatter mer enn 80 titler som abonnenter kan laste ned uten ekstra kostnad på Android- og iOS-enheter. Noen av høydepunktene som abonnenter for øyeblikket har tilgang til, er Twelve Minutes, Oxenfree og Into the Breech. Det er også bekreftet at Braid: Anniversary Edition, Katana Zero og Death's Door er på vei til tjenesten.

Som en del av årets Geeked Week tok vi nylig en prat med Netflix' VP for eksterne spill, Leanne Loombe, for å diskutere hvordan Netflix dobler satsingen på spill. Du kan lese hele artikkelen her.