Netflix-brukere går til gruppesøksmål etter at de ikke kunne se Paul vs. Tyson-kampen på grunn av strømmeproblemer

Kampen mellom Jake Paul og Mike Tyson ble sett direkte av 60 millioner husstander, ifølge Netflix, og 108 personer på verdensbasis, ifølge analyser. Mange av dem ble skuffet etter en kamp som noen mente var iscenesatt. Mange andre Netflix-abonnenter kunne imidlertid ikke se den i det hele tatt.

Mandag ble det anlagt et gruppesøksmål ved en domstol i Florida på vegne av Netflix-abonnenter som opplevde bufring og frysing under kampen, og som hevder at Netflix har begått kontraktsbrudd og brudd på Floridas lov om urettferdig og villedende handelspraksis og forbrukerbeskyttelse.

I klagen heter det at Netflix burde ha visst bedre fordi det har skjedd før. Det står at Netflix ikke har oppfylt sine kontraktsforpliktelser, og at de var helt uforberedt og ute av stand til å løse problemene. De krever nå uspesifisert erstatning.

Som det står å lese i The Hollywood Reporter, hadde Down Detector omtrent 97 000 rapporter om strømmeproblemer, og emner som "NetflixBroken" eller "buffering" begynte å trende på Twitter.

Noen hadde problemer med å se boksekampen live, og andre kunne ikke se den i det hele tatt. Men før kampen hadde Netflix' co-CEO Greg Peters sagt til THR at selskapet hadde nok infrastruktur til å støtte direktesendinger.