Netflix brukte angivelig 220 millioner dollar på The Witcher Sesong 4

TV med store budsjetter har eksistert en stund nå. Vi vet at Disney elsker å bruke titalls, om ikke hundrevis av millioner på Star Wars- og Marvel-produksjonen, men det ser ut til at Netflix ikke er annerledes når det gjelder en stor franchise. Hvis du trodde at The Witcher 4 hadde et annet ansikt for Geralt på grunn av at vi ville se et mildere budsjett, ville du ta helt feil.

I det minste er det ifølge en rapport fra Redanian Intelligence, som peker på at budsjettet for Liam Hemsworths utflukt som Geralt er en kjevefallende $ 221 millioner. Det er 27 millioner dollar per episode, og er det største budsjettet for noe Witcher-prosjekt på Netflix (eller sannsynligvis andre steder, til vi får The Witcher 4 tall).

Med en tradisjonell kinofilm er det lettere å se hvordan den investeringen kan bli returnert, men med strømming ser det ut til at selskaper gjerne kaster masse penger på noe så lenge seertallene ruller inn. Med The Witcher som slutter på sesong 5, må vi se hvor langt det totale budsjettet strekker seg, men akkurat nå er det på godt over en halv milliard dollar med 720 millioner dollar totalt brukt.