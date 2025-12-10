Netflix bryr seg ikke om Warner Bros. Games i det hele tatt

HQ

Ettersom Netflix' avtale med Warner Bros. ser ut til å bli gjennomført (med mindre Paramount kan sette en fiendtlig stopper for den), ser det ut til at vi er i ferd med å bli vitne til en av, om ikke den største sammenslåingen i Hollywoods historie. For 83 milliarder dollar får Netflix så godt som hele Warner, inkludert Warner Bros. Games-divisjonen.

Netflix ser imidlertid ikke ut til å bry seg så mye om WB Games. I en nylig investorsamtale fanget av Pocket Gamer, sa Netflix co-CEO Gregory Peters at WB Games ikke engang var en faktor i prisen på den enorme avtalen, og sa at spillaspektet til Warner Bros. er "relativt lite."

"Selv om de definitivt har gjort noe godt arbeid i spillområdet," sa Peters. "Vi tilla faktisk ikke det noen verdi fra starten av, fordi de er relativt små i forhold til den store sammenhengen."

Tatt i betraktning at Netflix fremdeles ikke har funnet ut hvordan de skal gjøre spill store på plattformen sin ennå, og Warner Bros. Games har hatt noen store missere med slike som Suicide Squad: Kill the Justice League og det kansellerte Wonder Woman-spillet, er det lett å se hvorfor begge parter ikke fokuserer mye på spill akkurat nå. Det er mest penger å tjene på film.