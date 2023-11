Netflix byr på en sniktitt på serien Three Body Problem

HQ

Liu Cixins kritikerroste boktrilogi Remembrance of Earth's Past har blitt til en påkostet Netflix-serie, takket være Game of Thrones -duoen David Benioff og D.B. Weiss. Navn som Brad Pitt og Rian Johnson har støttet prosjektet som produsenter. Likevel har vi hørt svært lite om serien siden en teaser-trailer ble sluppet tidligere i år, men nå tilbyr Netflix en liten sniktitt for å tiltrekke seg nysgjerrige seere - samt en premieredato.

For de som har lest den prisbelønte første delen, kalt Three Body Problem, er klippet ikke særlig representativt, men for de som aldri har lest den kinesiske forfatterens tunge, konspiratoriske science fiction-bøker, kan dette være av interesse.