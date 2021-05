Netflix byr på flere bilder fra He-Mans comeback

Du ser på Annonser

Som du kansje har fått med deg er Netflix i ferd med å lage en ny Masters of the Universe-serie, og i går delte de via Twitter noen bilder av hva vi har i vente, samtidig som de brukte anledningen til å minne oss på at premieren er den23. juli. Se alle bildene nedenfor, det ser virkelig ut som om de har lykkes i å fange følelsen av den populære serien fra 80-tallet, eller hva?