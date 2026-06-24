Netflix deler en første trailer for The One Piece

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Netflix satser virkelig stort One Piece, ettersom strømmetjenesten for tiden tilbyr HD-remasterne av de mange, mange eksisterende anime-episodene, samtidig som den gradvis omdanner den langvarige historien til live-action også. Og dette er uten engang å nevne planene om å lage en ny versjon av det større One Piece-eventyret på en mer tilgjengelig måte for fansen.

Dette prosjektet er kjent som The One Piece, og det er en fullskala nyinnspilling som starter helt fra begynnelsen av Monkey D. Luffys eventyr og tar utgangspunkt i hans tid i East Blue. Nyinnspillingen blir produsert av WIT Studio og regnes som en nyfortelling som bruker "det uttrykksfulle potensialet i moderne teknologi for å fortelle historien på en måte som føles kjent, men likevel frisk."

The One Piece serien kommer på Netflix en gang i februar 2027, når den første av de syv episodene i første sesong blir tilgjengelig på strømmetjenesten. Mens vi venter på nøyaktig informasjon om premieren, har det som en del av Annecy Film Festival blitt delt en trailer for animeen som viser noen viktige øyeblikk som fans av den overordnede historien vil kjenne igjen.