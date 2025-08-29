Netflix deler et første glimt av sin kommende en-times dramakomediespesial

Netflix fortsetter å styrke porteføljen sin med nytt innhold. I oktober er det rimelig å anta at det kommer mye skrekk, men vi kan også forvente oss et veldig annerledes prosjekt, nemlig en en times komediespesial som gir et innblikk i det amerikanske marinekorpset på 1990-tallet.

Prosjektet, som går under navnet Boots, beskrives som en "respektløs, uærbødig og annerledes versjon av en historie om å bli voksen", og følger marinesoldaten Cameron Cope som navigerer i en verden hvor det er ulovlig å være homofil i militæret. Sammen med bestevennen Ray McAffey må de to "navigere seg gjennom boot campens bokstavelige og metaforiske landminer, knytte usannsynlige bånd og oppdage sitt sanne jeg i et miljø som er designet for å presse dem til sine ytterste grenser."

Prosjektet anses som vittig, samtidig som det har mye hjerte, og handler om vennskap og motstandskraft. Den kommer til Netflix så snart som 9. oktober, og du kan se en liten smakebit av hva den vil by på nedenfor.