Netflix deler ny trailer for Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Vi har ikke hørt mye om Crystal Dynamics' kommende Tomb Raider-spill siden det ble annonsert tilbake i 2022, men vi får likevel se Lara Croft i aksjon senere i år.

Netflix ønsker å minne oss på at den animerte Tomb Raider: The Legend of Lara Croft -serien vil debutere på strømmetjenesten den 10. oktober, og har gjort det med en teaser-trailer. Den viser glimt av det eksplosive og spennende eventyret som venter, samtidig som den tilsynelatende indikerer at Lara kan være skeiv både i serien og det kommende spillet.